Capello | Lobotka è diventato intoccabile | gli azzurri hanno qualità | Spalletti è un comandante

(Di domenica 29 gennaio 2023) Fabio, ex allenatore, ha parlato a Repubblica, di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli continuerà così. C'è uncomeche guida perfettamente la squadra. Non vedo problemi di nessun genere. Il Napoli non vince da tanto, ma il gruppo è convinto delle suequando è arrivato a Napoli sembrava un giocatore misterioso. Non era affatto preso in considerazione, con Luciano ha mostrato tutte le sue doti di regista. E'un".

, come si gestiscono 12 punti di vantaggio "Semplice, non si gestisce. Il Napoli continuerà ... "Parliamo di. Quando è arrivato a Napoli, sembrava un giocatore misterioso. Non era ...Fabio, ex allenatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica nell'edizione ...quando è arrivato a Napoli sembrava un giocatore misterioso. Non era affatto preso ...

Capello: “Il Napoli è talmente convinto della sua forza che ... 100x100 Napoli

Capello: 'Nel Napoli c'era un giocatore misterioso, bravo Spalletti' AreaNapoli.it

Capello: "Nessun tipo di problema per il Napoli, Spalletti comandante e il gruppo è convinto" Tutto Napoli

Capello stravede per Lobotka: 'Nessuno come lui', poi avvisa il Napoli: 'Ho un timore' AreaNapoli.it

Mangone: "Napoli-Roma Per il bene del campionato dovrebbero ... CalcioNapoli24

Fabio Capello, ex allenatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica: "Il Napoli continuerà così. C'è un comandante come Spalletti che guida perfettamente la squadra. Non vedo ..."Lobotka quando è arrivato a Napoli sembrava un giocatore misterioso. Non era affatto preso in considerazione".