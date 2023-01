Calciomercato | Lione Malo Gusto al Chelsea dal termine della stagione

Il giovane difensore ha firmato per sette anni e mezzo con i Blues, che raggiungerà a giugno(FRANCIA) - Malo Gusto chiuderà la stagione con l'Olympiquema da giugno sarà un giocatore del Chelsea. Questo l'accordo raggiunto tra i due club sul 19enne difensore francese con cittadinanza portoghese, che dunque resterà in prestito con l'OL sino al ...TORINO - Altro colpo invernale per il Chelsea, che ufficializza l'acquisto di Malo Gusto daldopo quelli di Fofana, Mudryck, Badiashile, Andrey Santos, Madueke e Joao Felix. Il terzino destro era anche nel mirino della Juventus, che lo aveva individuato come potenziale rinforzo. Gli ...

Il giovane difensore ha firmato per sette anni e mezzo con i Blues, che raggiungerà a giugno LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Malo Gusto chiuderà ...Altro colpo per i Blues di Graham Potter. L'ex terzino destro del Lione era stato seguito anche dai bianconeri ...