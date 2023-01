Calciomercato Lazio | Lotito vede l’agente dell’obiettivo di Sarri | colpo in extremis?

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 gennaio 2023) Come quasi ogni anno,e Tare non operano mai nel mercato di gennaio, sia in uscita che in entrata, ed il motivo, oltre ad un fatto meramente economico, potrebbe essere il cercare di non creare squilibri all’interno della squadra a stagione in corso. L’obiettivo Champions, dopo la penalizzazione della Juve e il roboante 4-0 contro il Milan, sembra essere molto più alla portata, ragion per cui la dirigenza biancoceleste potrebbe regalare aun suo obiettivo nelle ultime ore di questa sessione. PellegriniJuventus Rinforzo dell’ultimo minuto: Tare ci prova! Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome che circola con forza nelle ultime ore in orbita biancoceleste è quello di Luca Pellegrini, di proprietà Juventus ma in prestito all’Eintracht Francoforte. Per tentare l’assalto, però, a ...