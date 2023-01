Calciomercato Fiorentina | Sabiri è sempre più vicino

(Di domenica 29 gennaio 2023)alla chiusura l’affare: il marocchino rimarrebbe con i blucerchiati in prestito fino a giugno Abdelhamidpiùalla. In serata è previsto un nuovo contatto con la Sampdoria per discutere della nuova proposta viola, che si baserà sull’acquisto a titolo definitivo dell’ex Ascoli per 4 milioni di euro più bonus legati a presenze, gol e assist. Tuttavia, per non indebolire la squadra di Dejan Stankovic, i viola sono disposti a lasciarein prestito ai blucerchiati fino al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina (ore 18:00) allo stadio Olimpico di Roma. Portieri : Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori : Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli; Centrocampisti : Basic

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri. Rosa quasi al completo per Sarri, che per la sfida ai viola deve rinunciare solo a Gila e Radu. I biancocelesti arrivano dalla strepitosa vittoria per 4-0 contro ...C'è anche Immobile nell'elenco dei convocati della Lazio per la sfida delle 18 contro la Fiorentina. L'attaccante torna dunque a disposizione ...