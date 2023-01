Calciomercato | chiusura ufficiale per la prima volta a Roma

(Di domenica 29 gennaio 2023) Quando chiude il? Alla presenza di rappresentanti degli uffici depositi Leghe maschile e femminile, della procura federale e degli uffici risoluzione contratti AIC – Associazione Italiana Calciatori, il 30 e 31 gennaio 2023vedrà riuniti direttori sportivi, agenti e collaboratori sportivi all’Hotel Hilton Rome Airport in via Arturo Ferrarin 2, per dar vita L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Uno dei "casi" più scottanti di queste ultime ore diriguarda Nicolò Zaniolo. Il ... Da capire se il difensore centrale andrà via prima delladel mercato invernale o a giugno. Il ...Per la Juventus si sta avvicinando il gong finale del. Quali mosse si registreranno quando manca sempre meno alladelle trattative Questo mese è filato via senza particolari sussulti di mercato nel nostro campionato. Ma in questo ...

Calciomercato Serie A, news e trattative a sette giorni dalla chiusura Sky Sport

Calciomercato, tutte le trattative e gli affari di giornata Corriere dello Sport

Calciomercato: le principali trattative e tutte le ufficialità di oggi 26 ... Calcio d'Angolo

Calciomercato Sassuolo, sorpasso del Galatasaray per Ayhan ... CanaleSassuolo.it

Il Calciomercato di Serie C ad una settimana dalla chiusura Messina Oggi

I francesi torneranno alla carica prima del gong di fine mercato. Per i nerazzurri uno tra Djalò e Lindelof come sostituto ...La trattativa tra Juventus e Leeds per la cessione di Westono McKennie si sarebbe sbloccata: ecco l'accordo torvato tra i due club ...