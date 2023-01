Calcio | Sottil ' Invertita rotta | voglio Udinese protagonista'

(Di domenica 29 gennaio 2023) "Il Verona lo conosciamo benissimo e ci siamo preparati a dovere" UDINE - "Il morale è buono, la squadra sta molto bene e mi hanno dimostrato, anche se non avevo alcun dubbio, di avere un gruppo ...

""Siamo una squadra competitiva quando siamo battaglieri, con tanta fame ma sempre rimanendo umili - ricorda- La serie A è molto equilibrata, lo si vede in ogni giornata, non ci sono mai ...Infine,ha parlato dei singoli: ' Oltre a Masina e Deulofeu mancherà anche Pereyra. Senza di loro cambieranno alcune cose, ma la nostra intelaiatura resterà la stessa '.

Calcio: Udinese; Sottil, domani faremo grande partita Agenzia ANSA

Udinese, Sottil: "Pereyra non ci sarà col Verona, sta recuperando da un problema muscolare" Fantacalcio ®

Udinese-Verona, Sottil: "Serviranno determinazione e ... SPORTFACE.IT

Calcio: Udinese; Sottil: Europa Pensiamo gara dopo gara Agenzia ANSA

Calcio: Udinese; Sottil, daremo battaglia alla Samp Agenzia ANSA

"Torniamo a giocare in casa: nell'aria respiro un'atmosfera battagliera, è arrivato il momento di scendere in campo con una determinazione e una concentrazione superiori alle partite precedenti, ...Il tecnico dei bianconeri ha presentato la sfida di domenica contro l’Hellas Verona Tempo di conferenza stampa per Andrea Sottil che alla vigilia del match di domani sera contro l’Hellas ha risposto a ...