Calcio | Serie A Pioli ' Non riusciremo a rivincere lo scudetto'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il tecnico del Milan: "Il nostro obiettivo ora è lottare per la zona Champions" MILANO - "Probabilmente nonlo, il nostrosarà lottare per la zona Champions e ...

Non ci sono più dubbi sul fatto che Milan Skriniar lascerà l'Inter per trasferirsi al Psg. A maggior ragione dopo le parole pronunciate direttamente dallo slovacco, che non hanno bisogno di ...... ancor più gravi perché avvenute all'interno di un impianto, il Pala Coscioni di Nocera Inferiore, pieno di ragazzi che volevano solo assistere a una bella partita dia 5 e invece si sono ...

Milan-Sassuolo 2-5 diretta: Berardi protagonista, Pioli umiliato Corriere dello Sport

Milan-Sassuolo 2-5, le pagelle Sky Sport

Milan-Sassuolo 2-5: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi, Laurentié, M. Henrique e Origi | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

Juve-Monza diretta: raddoppio ospite con Dany Mota Corriere dello Sport

Diretta Juventus - Monza (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

Non c’è tempo per fermarsi a respirare. La Serie A è pronta a tornare in scena con la 21esima giornata di un’infinita stagione 2022-2023. Dieci come di consueto le partite in agenda, spalmate addiritt ...Il Sassuolo si impone per 5-2 in casa del Milan, nell'anticipo della 20/a giornata di Serie A. I gol al 19' di Defrel (S), al 22' di Frattesi (S), al 24' di ...