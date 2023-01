Calcio | Serie A | Lazio-Fiorentina 1-1 | Nico Gonzalez risponde a Nicolò Casale all’Olimpico

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ terminata 1-1di Roma la sfida tra, valida per il 20° turno del campionato didiA 2022-2023. Sono stati i biancocelesti a sbloccare per primi il risultato con il difensorelòall’8?. I gigliati hanno risposto al 49? con. Viola vicini al colpaccio nei minuti conclusivi con la traversa colpita dal serbo Nikola Milenkovi?. Con questo risultato lasale a 38 punti, raggiungendo Atalanta e Milan in terza posizione in classifica generale, mentre i toscani sono dodicesimi con 24 punti. PRIMO TEMPO – Sarri opta per sul suo 4-3-3 collaudato: Provedel; Marusic,, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe ...

ROMA - La Lazio pareggia contro la Fiorentina per 1 - 1. Subito in gol Casale sugli sviluppi di und'angolo, poi emerge la squadra di Italiano. Tanto possesso, poche occasioni. Ma in apertura di ripresa eurogol di Nico Gonzalez che batte Provedel. Sul finale traversa di Milenkovic.

Grosseto: Bella vittoria allo "Zecchini" per l'Us Grosseto di patron Giovanni Lamioni. Questa volta a farne le spese è toccato al Ponsacco. Il Grosseto s'impone con un rotondo 3-1 con doppietta di Gom ...