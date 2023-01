Calcio | Pioli | ' non riusciremo a rivincere lo scudetto | l' obiettivo è la Champions' **

(Di domenica 29 gennaio 2023) Milano, 29 gen. - (Adnkronos) - "Ora dobbiamo reagire. Probabilmente nonlo, il nostrosarà lottare per la zonae abbiamo la possibilità di raggiungere ancora questo". Così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Milan Stefanodopo la sconfitta per 5-2 in casa con il Sassuolo.

: "Milan, reagisci nel derby con l'Inter!" " Sarebbe facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena, ma non è così . Abbiamo la voglia giusta così come gli atteggiamenti, ma ora non ...Queste le parole di Stefano, allenatore del Milan, a Sky Sport la pesante sconfitta per 5 - 2 contro il Sassuolo. 'E' dalla non vittoria contro la Roma che non riusciamo a rimettere in campo le ...

Il Sassuolo si impone per 5-2 in casa del Milan, nell'anticipo della 20/a giornata di Serie A. I gol al 19' di Defrel (S), al 22' di Frattesi (S), al 24' di ...L'allenatore rossonero dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Lavoreremo per ritrovare il gioco che ha funzionato fino a 20 giorni fa. La prossima sfida è il derby, dobbiamo essere preparati a fare una g ...