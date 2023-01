Calcio | muore per un malore negli spogliatoi | addio a Vito Chimenti ex attaccante del Palermo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) -, excon 77 presenze e 13 gol in Serie A, è morto oggi pomeriggio. Fatale unche ha colpito l'ex calciatore, 69 anni,del campo sportivo di Pomarico (in provincia di Matera), prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata., che era allenatore della squadra giovanile del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo, ma senza successo. Nato a Bari nel 1953,ha giocato in Serie A, B e C con Pistoiese, Catanzaro,(29 reti in due stagioni), Taranto, Salernitana e Lecco. Diventato allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, ...

