Calcio | Lega Pro; Vulpis | ho depositato candidatura

(Di domenica 29 gennaio 2023) "Nel pomeriggio di ieri holaufficiale per l'elezione a presidente della, assieme al manager Francesco Zicchieri e al fiscalista Alberto De Nigro, questi ultimi per il ...

Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento dellaSerie A 1) NAPOLI 50 punti 19 partite giocate 46 gol fatti 14 subiti 2) INTER 40 punti 20 partite giocate 40 gol fatti 26 subiti 3) ..."Ci candidiamo a guidare lanel prossimo biennio - aggiunge Vulpis - fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico. Questo team conferma l'approccio manageriale che vogliamo dare al ...

TERAMO – Nella giornata che consacra sempre più il Pineto in vetta, il colpo grosso lo mette a segno il SN Notaresco che batte ed inguaia sempre più la Sambenedettese ma lo fa in una ...