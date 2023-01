Calcio | Juve ko allo Stadium | il Monza fa festa con Ciurria e Dany Mota e sorpassa bianconeri

(Di domenica 29 gennaio 2023) Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - Colpo in trasferta delche vince 2-0 all'Allianzcontro lantus, già sconfitta in casa all'andata. I brianzoli si portano a quota 25 in classifica in undicesima posizione, scavalcando proprio idodicesimi con 23 punti, dopo i 15 punti di penalizzazione. Ospiti subito dominanti in avvio con Caprari che sbloccherebbe il risultato dopo 10 minuti, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 18' il vantaggio lo firma, a fine primo tempo raddoppiadopo un'azione strepitosa di Carlos Augusto. Nella ripresa sale in cattedra Di Gregorio salvando su Locatelli e Di Maria e blindando il successo biancorosso. Padroni di casa in difficoltà sin dai primi minuti con ilche gioca con ...

Il polacco poi esce per la botta presa e gli ultimi minuti e la Juventus li finisce in dieci per via dei cambi esauriti. E' l'emblema di una domenica semplicemente disastrosa. Dove Pogba si siede per la ... Allegri stravolge la Juventus dopo l'intervallo: fuori Paredes, Kostic e Fagioli e via al 4 - 2 - 3 - 1 con Locatelli, Iling - Junior e Soulé subito in campo. La scossa c'è, visto che i bianconeri alzano ...

