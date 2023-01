Calcio | Italiano | ' prestazione di livello | pareggio meritatissimo'

Ammoniti : Kouamé, Zaccagni, Amrabat per gioco falloso, Saponara per simulazione, ... Al 31' ancora Sassuolo:d'angolo di Traoré, Berardi salta e di testa batte Tatarusanu. Il primo ...ROMA - La Lazio pareggia contro la Fiorentina per 1 - 1. Subito in gol Casale sugli sviluppi di und'angolo, poi emerge la squadra di. Tanto possesso, poche occasioni. Ma in apertura di ripresa eurogol di Nico Gonzalez che batte Provedel. Sul finale traversa di Milenkovic. Si è ...

E’ terminata 1-1 all’Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Sono stati i biancocelesti a sbloccare per primi il risult ...All'età di 69 anni, questo pomeriggio è morto l'ex calciatore e allenatore Vito Chimenti, nato a Bari nel 1953. Il suo cuore si è fermato, per un improvviso malore, mentre era negli spogliatoi di Poma ...