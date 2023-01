Calcio italiano in lutto per Carlo Tavecchio | gaffe | disastri e innovazioni

Leggi su inews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un altro weekend didopo quello che aveva aperto il 2023, con la morte di Gianluca Vialli anche se in questo caso la portata del personaggio è diversa. Perché a 79 anni è scomparso, ex presidente della Federper tre anni. Non era spuntato dal nulla, ma pochi si aspettavano che potesse L'articolo proviene da Inews24.it.