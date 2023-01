Calcio | Allegri | ' siamo tutti responsabili | non si può prendere gol da fallo laterale'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - "della prestazione che abbiamo fatto. Il Monza ha fatto un buon primo tempo, però l'abbiamo facilitato noi, perché non si puòun gol da un. Sono usciti con una facilità disarmante, su questo noi dobbiamo lavorare". Così l'allenatore della Juventus Massimilianodopo la sconfitta per 2-0 in casa con il Monza. "stati parecchio lenti, soprattutto non abbiamo avuto la forza di reazione dopo il gol annullato a loro -aggiungea Dazn-.stati poco reattivi,stati poco cattivi, quindi bisogna rientrare all'interno di quella che è la stagione, perché da Napoli in poi abbiamo fatto tre prestazioni ...

TORINO - Pomeriggio da dimenticare per la Juventus di Massimilianoche cade in casa contro il Monza per 2 - 0. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche l'infortunio di Arek Milik, costretto nel finale di gara a lasciare i compagni in dieci a ...Juventus - Monza,su Milik, Vlahovic e Kean " Non ci si può far infilare a difesa schierata: dobbiamo lavorare, perché ci entrano dentro troppo facilmente. Io so solo che noi dobbiamo pensare ...

Il Monza di Palladino ha fatto il bis contro la Juventus. Dopo la vittoria dell'andata, i brianzoli si sono imposti 2-0 anche in casa dei bianconeri: "Una grande vittoria, emozionante e che rimarrà ne ...