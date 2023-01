Il Monza invece è in fiducia totale, gioca un bele prima dell'intervallo trova addirittura ... Al rientro dagli spogliatoiopera subito tre cambi inserendo Iling, Soule e Locatelli nel ...stravolge la Juve dopo l'intervallo: fuori Paredes, Kostic e Fagioli e via al 4 - 2 - 3 - 1 con Locatelli, Iling - Junior e Soulé subito in campo. La scossa c'è, visto che i bianconeri alzano ...

Calcio: Allegri, 'mai fatto un primo tempo così, dobbiamo essere consapevoli della classifica' Affaritaliani.it

Juve: Allegri, troppi gol subiti nelle ultime gare Agenzia ANSA

Calcio: Allegri, 'McKennie vicino alla cessione, se andasse via non sarà sostituito' Affaritaliani.it

Juve, Allegri verso il 3-5-1-1: ecco chi sostituirà McKennie in campo. Le ultime da Torino La Gazzetta dello Sport

Tonfo clamoroso per i bianconeri che cadono in casa sotto i colpi di Ciurria e Dany Mota: tutte le ironie e gli sfottò dei tifosi sul web ...Stavolta la Juventus si fa male da sola, incassa una sconfitta meritata allo Stadium contro il Monza e sprofonda in classifica. Zero punti tra andata e ritorno contro Palladino e sorpasso ...