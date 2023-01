Calcio a 5 | Serie A | la 18esima giornata si chiude col pareggio fra Italservice e L84

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ladella stagione regolare 2022-2023 dellaA dia 5 sicon un, in attesa poi della disputa del rinvio del match fra Sandro Abate e Feldi Eboli. Al Pala Nino Pizza infatti, i padroni di casa dell’Pesaro e gli ospiti della L84 hanno impattato sull’1-1, in una partita molto intensa e non facile da disputare per chi è sceso in campo. Botta e risposta sull’asse De Oliveira-Josiko: marchigiani in vantaggio nel primo tempo, piemontesi capaci di pareggiare nella ripresa. Né vinti né vincitori quindi: l’Pesaro sale a 19 punti, mentre la L84 va a 31, con quest’ultimi in piena zona playoff. Ora in calendario arriverà la 19esima, da disputarsi fra sabato 4 e domenica 5 ...