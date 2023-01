(Di domenica 29 gennaio 2023) Stanno facendo il giro del web le immagini di unaavvenuta il 28 gennaio al PalaCoscioni di Nocera Inferiore al termine deldia 5 tra ilSane il. Sul caso è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto i video da alcuni spettatori presenti al match. “Immagini – scrive il parlamentare – che non hanno nulla a che vedere con i principi dello sport, ancor più gravi perché avvenute all’interno di un impianto pieno di ragazzi che volevano solo assistere a una belladia 5 e invece si sono ritrovati nel bel mezzo di un ring“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ricoverato in ospedalerissa, cosa è successo ' Al termine del derby Real San Giuseppe - Napoli una rissa incresciosa ha fatto da coda al suono della sirena. La Divisionea 5 intende ..."Una brutta pagina per il nostro Futsal", ha scritto in una nota la Divisionea 5 che promette provvedimenti contro i protagonisti delle violenze.

Maxi-rissa al derby napoletano di calcio a 5, la follia in campo alla ... Open

Calcio a 5, maxi rissa nel derby tra il Real San Giuseppe e il Napoli Futsal: folla in campo dopo la partita Il Fatto Quotidiano

Maxi rissa alla fine del derby di calcio a 5: follia in campo dopo la partita di Serie A. Il video sul web leggo.it

Brescia calcio: dietrofront dei giudici, il maxi sequestro da 59 milioni ... Giornale di Brescia

Cellino, che vittoria! La Cassazione annulla il maxi sequestro di 59 milioni La Gazzetta dello Sport

Maxi rissa al PalaCoscioni di Nocera Inferiore sabato sera, al termine del derby di futsal tra il Real San Giuseppe e il Napoli (finito 2-1 per i partenopei). La Divisione Calcio a 5 ha stigmatizzato ...17' Gol del Monza - Ancora una disattenzione bianconera, Machin pesca Ciurria che scatta dietro Kostic e trafigge Szczesny. Brianzoli in vantaggio. 13' KEAN VICINISSIMO AL VANTAGGIO ...