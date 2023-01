(Di domenica 29 gennaio 2023) Epilogo aper la seconda gara World Tour di ciclismo della stagione. In Australia è andata in scena in quel di Geelong, sede dei Mondiali del 2010, la, corsa dedicata all’ex iridato, giunta all’ottava edizione. Ad imporsi in unoè stato il giovane(Team DSM), alla prima affermazione della carriera da professionista. Il tutto ovviamente si è andato a decidere nell’ultima tornata del circuitoico. Sull’ascesa finale ha provato ad andar via l’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates), raggiunto però successivamente dal plotone. Il tentativo conclusivo è stato quello di Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Circus ...

Al termine della corsa a tappe Covi resterà in Australia per partecipare alla successivaGreat Ocean Race di domenica 29 mentre nel mese di febbraio dovrebbe gareggiare in alcuni ...Bettiol sarà il 29 gennaio alRace (altra corsa australiana) e poi Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico e SanRemo prima delle classiche di aprile, Rubaix compresa. Una stagione ...

CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD. LOES ADEGEEST (FDJ SUEZ) SUPERA SPRATT ALLO SPRINT TUTTOBICIWEB.it

Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023: si impone a sorpresa Marius Mayrhofer in uno sprint ristretto OA Sport

CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD. IL 22ENNE MAYRHOFER (DSM) BATTE PAGE ALLO SPRINT TUTTOBICIWEB.it

Presentazione Percorso e Favoriti Cadel Evans Road Race 2023 SpazioCiclismo

Cadel Evans Road Race Donne 2023, Loes Adegeest piega Amanda Spratt allo sprint SpazioCiclismo

Epilogo a sorpresa per la seconda gara World Tour di ciclismo della stagione. In Australia è andata in scena in quel di Geelong, sede dei Mondiali del 2010, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa ...Ecco dove vedere la Cadel Evans Great Ocean Road Race in diretta TV e streaming live. La corsa si disputerà in Australia domenica 29 gennaio ...