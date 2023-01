Bundesliga | pari del Bayern | l’Union Berlin a -1

E' finito in parità, 1 - 1, il big match della 18/a giornata dellatra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Al gol al 33' di Leroy Sané, su assist di Muller, hanno risposto gli ospiti andando a segno nella ripresa con il vicecampione del mondo Kolo ...... gara valida per la diciottesima giornata di2022 - 2023 ; calcio di inizio previsto per le ore 18.30. I padroni di casa vengono dalcasalingo per 1 - 1 contro il Colonia e sono ...

Nel secondo tempo il pari dell'Eintracht A inizio ripresa, il Bayern potrebbe raddoppiare, ma Choupo-Moting è sfortunato perché il suo colpo da pochi passi viene respinto da un difensore avversario.La capolista contro l'Eintracht colleziona il terzo pari di fila e vede riavvicinarsi le dirette inseguitrici. La squadra di Fisher supera per la quinta volta di fila i concittadini e si rifà sotto. S ...