La moglie è stata arrestata dai Carabinieri in accordo con il pm di turno della procura diMastropietro Stando ai primi accertamenti non risulterebbero denunce in passato per maltrattamenti o ...La donna, Raffaella Ragnoli, è stata arrestata dai Carabinieri in accordo con il pm di turno della procura di. È stato il figlio della coppia a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Da una ...

Brescia, uccide il marito a coltellate davanti al figlio quindicenne: arrestata Giornale di Sicilia

Brescia, uccide il marito con alcune coltellate alla gola. Il figlio 15enne assiste all’omicidio Il Fatto Quotidiano

Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide: il delitto davanti al figlio 15enne ilmessaggero.it

Brescia, uccide il marito a coltellate dopo una lite: l'omicidio davanti ... Open

Omicidio a Brescia: la moglie uccide il marito con delle coltellate RaiNews

Omicidio in famiglia in provincia di Brescia. È accaduto a Nuvolento dove nella serata di ieri un uomo di 59 anni è stato ucciso in casa dalla moglie. La vittima è Romano Fagoni, operaio disoccupato, ...Al culmine dell’ennesima lite in famiglia questa volta dagli insulti e dalle grida si è passati alla violenza più ...