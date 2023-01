Brasile | veto di Lula sull’invio di munizioni all’Ucraina per non provocare la Russia La scelta per motivi economici

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ha espresso la sua condanna all’Onu per l’invasione russa in Ucraina, ma ha deciso di mantenere una posizione di neutralità per. E ora ildel presidente Luiz Inacioda Silva ha posto ilalla fornitura diper i carri armati che saranno inviati dalla Germaniaper nonMosca. Uno stop che è emerso nelle ultime ore, ma che risale al 20 gennaio, durante l’incontro con i capi delle Forze armate e il ministro della Difesa, José Múcio, alla vigilia della destituzione del comandante dell’Esercito, Júlio Cesar de Arruda. In quell’occasione – spiega l’online della Folha de Sao Paolo – il generale aveva proposto una discussionedellea Kiev, ...

29 gen 00:22 Lula: stop alla fornitura di munizioni dalal''Ucraina Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha posto ilalla fornitura di munizioni per i carri armati dal...Il non invierà munizioni per i destinati all'. Lo ha deciso il presidente che ha posto ilalla fornitura di munizioni per i carri armati dalall'Ucraina. , secondo quanto riporta l'online della Folha di SP, preferisce mantenere una posizione neutralità ed evitare di provocare ...

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha posto il veto alla fornitura di munizioni per i carri armati dal Brasile all'Ucraina ...