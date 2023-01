Brad Binder | elogio all’apporto italiano in KTM | “C’è ordine”

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’obiettivo è sempre migliorare e, ora,potrà condividere il box con Jack Miller, appena arrivato dalla Ducati insieme a qualche tecnicogiunto proprio da Borgo Panigale. Un upgrade che il corridore sudafricano ha preso con grande entusiasmo riuscendo a capire la differenza ditra il presente e il passato. Quali saranno gli orizzonti della KTM in vista del 2023 di MotoGP? Le dichiarazioni didi KTM (Credit foto – pagina Facebook KTM)Ecco cosa ha detto il pilota sudafricano durante la conferenza stampa di presentazione delle due moto che correranno nel 2023 per KTM: Quale può essere il contributo di Miller alla KTM? “Jack conosce molto bene la migliore moto, quella che al momento è il punto di riferimento della categoria: può aiutarci ...

ROMA - si avvicina al Mondiale 2023 di MotoGP con grandi ambizioni, dopo un anno dov'è arrivato il secondo posto nel campionato team, oltre a quello di, assente dalla zona punti solo nella gara non conclusa in Portogallo. In più, direttamente da Ducati è arrivato Jack Miller , un colpo importante per alzare ancora l'asticella. La pensa ...La RC16 sarà affidata a(confermato) e a Jack Miller (arrivato dalla Ducati ufficiale). Il design riprende quello del 2022, con la predominanza dell'arancione che da sempre caratterizza ...

MotoGP, KTM: la nuova livrea 2023 di Brand Binder e Jack Miller. FOTO Sky Sport

MotoGP, Brad Binder: "Dopo due top 6, non sarebbe male cambiare" Corse di Moto

MotoGP 2023. Brad Binder: “I tecnici italiani hanno portato ordine nello sviluppo” Moto.it

MotoGP, Brad Binder: "Il mio obiettivo è vincere il Mondiale, possiamo farcela" Sky Sport

MotoGP, Binder pronto per il 2023: “Sarà la nostra miglior stagione” Motosprint.it

La MotoGP sta per scaldare i motori. E intanto KTM ha svelato il Team 2023 con i piloti Brad Binder e Jack Miller ...L’obiettivo 2023 è chiaro, le maggiori speranze quindi ricadono su Brad Binder. L’unico pilota confermato in casa KTM è chiamato ad un bel salto di qualità in quella che sarà la sua quarta stagione in ...