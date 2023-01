Bonucci il calo è verticale | il dato che lo inchioda e che nessuno aveva notato

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Leonardoè stato uno dei grandi simboli della Juve, ma ormai sembra essere ben lontano dalla sua versione migliore. La prima stagione da Capitano di Leonardofino a questo momento è un vero e proprio disastro, con il difensore della Nazionale italiana che sta giocando davvero con il contagocce e che non sta dando il benché minimo apporto alla causa bianconera. L’età infatti ormai passa per tutti e si vede come il difensore campione d’Europa del 2021 sia davvero molto lontano dalla propria condizione migliore, con Massimiliano Allegri che già in diverse circostanze prima dell’infortunio lotenuto in panchina. Sembra davvero impossibile infatti che possa tornare a essere un punto di riferimento per la Juventus, nonostante il suo grande carisma potrebbe essere essenziale in questo momento di crisi. Il problema è che ...