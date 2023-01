Bollette | sul tavolo lo sconto da aprile per i più virtuosi | ecco come funziona

... così afferma Silvio Berlusconi in un video appello alle prossime elezioni regionali pubblicato...tempo a disposizione e nonostante la necessità di impiegare molte risorse per il caro, per ...App finanza: le migliori applicazioni per Android e iPhone da scaricareproprio telefono per gestire ogni attività finanziaria. Riuscire a far quadrare i conti sta ...chi deve dividere le...

Bollette del gas, Giorgetti: «Da inizio febbraio un taglio del 40%» Corriere della Sera

"Bollette del gas giù del 40% da febbraio". E Giorgetti promette prezzi politici Today.it

Previsioni bollette del gas di gennaio e febbraio secondo Altroconsumo Altroconsumo

Bollette gas, Giorgetti: "A febbraio giù del 40%" Adnkronos

Stanno arrivando le bollette gas e hanno prezzi stellari. Per le famiglie da marzo meno aiuti DDay.it

Nuovi aiuti contro il caro-bollette luce e gas: Prezzi ribassati e calmierati sulle bollette per chi consuma meno luce e gas, ...“I ventuno miliardi di euro messi in campo dal Governo Meloni sul contenimento dei costi energetici e il price cap cui il nostro governo ha fortemente contribuito hanno portato a una riduzione enorme ...