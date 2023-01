Bollette gas | Giorgetti | “Aspettiamo Arera | ma diminuzione costi sarà significativa”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La decisione suienergetici in bolletta il governo la aspetta da, che la renderà nota all’inizio di febbraio. Ho annunciato il 40% per cento seguendo l’andamento del mercato, poifarà i calcoli. In ogni casounacon la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, a margine di un’iniziativa elettorale a Chiuro con Attilio Fontana e Massimo Sertori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ancora buone notizie sul fronte. Dopo il calo subito all'inizio dell'anno dal prezzo spot del, per il mese di gennaio potrebbe esserci "un taglio delle del 33% delle", dopo i rincari del 23% di dicembre per le ...

ROMA Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio "dovremo avere un taglio del 33%" delle bollette, dopo l'aumento del 23% di dicembre.