“Bollette? Ecco come risparmiare 20mila euro in pochi anni”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/GIANFILIPPO-MANCINI.mp4 Le opportunità tecnologiche per la transizione ecologica arrivano dai tetti. Anzi, stanno sui tetti. Parola di Gianfilippo Mancini CEO di Sorgenia. Nell’ambito della Ripartenza 2023 di Nicola Porro, alla quale ha preso parteospite, il top manager ha spiegato ai nostri microfoni le grandi opportunità offerte dal fotovoltaico, descritto“un ingrediente fondamentale” e“una chiave innovativa” per il futuro energetico. Soprattutto nel nostro Paese. “Il fotovoltaico ha un potenziale di sviluppo enorme, il nostro Paese ha risorse per farlo, nel senso che ha un’ottima esposizione al sole. Il fotovoltaico oggi ha il vantaggio di avere dei costi ormai molto accessibili, tanto su impianti di larga scala quanto sui tetti”, ha affermato ...