Black Panther 2 | Michael B Jordan spiega come sia riuscito a mantenere segreto il suo cameo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon,B.ha parlato del suo ritorno nei panni di Killmonger e disiaa mantenerlo. Una delle grandi sorprese di: Wakanda Forever è stata senza dubbio il ritorno diB.nei panni di Killomnger, grande villain del primo film. Undi breve durata, ma significativo per l'evoluzione narrativa di Shuri (Letitia Wright). Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon l'attore hato le difficoltà avute nelsegreta la sua apparizione: "Questa è stata davvero tosta, sai? Perchè avevamo perso Chadwick, che possa riposare in pace, e c'era tanto peso sulle spalle da portare ...