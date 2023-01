Bill Gates si conferma il più grande proprietario di terreni agricoli negli Usa | perché lo fa

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023)è il piùdiprivati d’America. Lo era anche l’anno scorso e quello prima: con 242 mila acri sparsi in 19 Stati, si era accaparrato il titolo di “latifondista” da record. Tuttavia, la crescita di Farmernon si è arrestata nemmeno nel 2023. «Nei mesi scorsi abbiamo identificato altri 6.016 acri in North Dakota che fanno salire i suoi possedimentiad almeno 248.000 acri e il totale a 275.000, compresi lotti cosiddetti transitional ideali per sviluppo immobiliare o ricreativo», racconta Eric O’Keefe, il direttore di Land Report, la rivista che ha scoperto la “nuova vita” da contadino del fondatore ed ex Ceo di Microsoft, citato dal Sole 24 Ore. Il primato, raggiunto in circa cinque anni ...