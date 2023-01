Biglietti e info Stadio Penzo

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 gennaio 2023) VENEZIA – CITTADELLA (3ª giornata di ritorno) si giocherà sabato 28 gennaio allo ‘’ con fischio d’inizio alle ore 14.00.CURVA OSPITI Intero € 20,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre aPier Luigie viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico). La vendita per la Curva Ospiti aprirà alle ore 10:00 di martedì 24 gennaio e chiuderà alle ore 19:00 di venerdì 27 gennaio. A tutti iva aggiunto il costo dei diritti di prevendita, pari a € 1,50.Per l’acquisto online verranno applicate le commissioni di servizio. COME ACQUISTARE Ipossono essere acquistati online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home, in tutti i RIVENDITORI ...