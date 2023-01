Biathlon | Europei Open IBU Cup Lenzerheide 2023 | la Norvegia domina nelle staffette! Italia lontana

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si è appena conclusa l’ultima giornata degli/IBU Cupdi scena a. Sulle nevi svizzere si sono disputate quest’oggi la staffetta a squadre miste e la staffetta a coppie miste e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nella staffetta a squadre miste l’oro va alla. Il quartetto formato da Maren Kirkeeide, Karoline Erdal, Erlend Bjoentegaard e Vebjoern Soerum utilizza soltanto due ricariche nell’arco di tutta la prova e si impone davanti alla Germania, seconda (e dunque argento) a 25”1 (0+6), e alla Svezia, terza (bronzo) a 46”8 (0+9). Distante invece l’: la squadra composta da Linda Zingerle, Michela Carrara, Nicola Romanin e Marco Barale chiude in ottava posizione a 4’41” dalla vetta a causa ...

Nell'ultima giornata deglidiin programma a Lenzerheide (Svizzera), l' Italia non è andata oltre l'ottavo posto nella staffetta mista . La squadra azzurra, formata da Linda Zingerle, Michela Carrara, Nicola ...Ai Campionatidi2023 in corso a Lenzerheide, Svizzera, da segnalare la bellissima prestazione del piemontese Marco Barale, 17º al traguardo con un errore nella sessione di tiro in piedi e un ...

La Svizzera del biathlon è riuscita, nell'ultimo giorno di gare di Lenzerheide, a conquistare una medaglia agli Europei di casa. Nella staffetta mista sprint Amy Baserga e Niklas Hartweg si sono messi ...