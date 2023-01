Berlusconi annuncia new entry ad Arcore | “Dopo Dudù ecco Drago e Lupo”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nuova cucciolata di barboncini bianchi a casa. Con un post sui social il Cavalieredue newa quattro zampe ad. ”Peter, Chou Chou, Dudu già li conoscete, abbiamo appena accolto in famiglia, i più piccolini!”, scrive Silviopostando una foto che lo ritrae sorridente sul divano di Villa San Martino con 5 cani, tra cui i cuccioli ultimi arrivati. ”Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti!” augura il leader di Forza Italia. L'articolo proviene da Italia Sera.

