(Di domenica 29 gennaio 2023) L’evento. «Foto ricordo» suldidomenica mattina fra compagnie teatrali, poeti, musicisti delle due province per dare il via a un anno di collaborazione, voluto dal Ducato di piazza Pontida e dal Palco giovanino.

Se tre regioni si contendono il titolo di più "healthy" d'Italia, quello di più golosa ha una sola vincitrice: la Lombardia , con Varese (3°), Milano (4°),(6°) e(8°) tra le 10 città ......30 Feyenoord - Ajax 1 - 1 16:45 AZ - Fortuna Sittard 3 - 1 CALCIO - SERIE B 16:15- ...00 Torino - Treviglio 89 - 81 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00- Monza 3 - 2 ...

Bergamo-Brescia, un ponte fra i dialetti con oltre 100 eventi: il via tra Sarnico e Paratico L'Eco di Bergamo

Valbondione, nelle sculture di neve Bergamo Brescia 2023 MyValley.it

Mostre: Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti, Brescia incontra Bergamo - OglioPoNews OglioPoNews

Light is Life, conto alla rovescia: Brescia s'illumina per la Capitale della Cultura BresciaToday

Ristoranti, alberghi e tour: Confcommercio unisce Bergamo e Brescia per Capitale della cultura BergamoNews.it

L’evento. «Foto ricordo» sul ponte di Sarnico-Paratico domenica mattina fra compagnie teatrali, poeti, musicisti delle due province per dare il via a un anno di collaborazione, voluto dal Ducato di pi ...Il sottosegretario alla Cultura aveva definito così il simbolo ideato dall'agenzia creativa per l'appuntamento di Bergamo Brescia 2023 ...