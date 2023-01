Benevento | tanti tifosi non sono bastati | riconciliazione lontana e tutta da conquistare

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa presenza di oltre cinquecentoal “Benito Stirpe” ha permesso aldi sentirsi meno solo in uno stadio che traboccava entusiasmo. Il rapporto non sarà di certo idilliaco, ma il popolo giallorosso, complice anche la vicinanza della trasferta, ha deciso di seguire numeroso la squadra nella difficile trasferta di Frosinone. Qualche timido coro di contestazione, più di qualche sfottò con la tifoseria avversaria: il pomeriggio nel settore ospiti è scivolato via così. A scivolare via, però, è stato soprattutto l’ennesimo risultato positivo, svanito ancora una volta nel finale di partita. Al triplice fischio la squadra ha salutato a distanza i propri sostenitori, che nel frattempo “intonavano” il proprio disappunto, aspettandosi di più dai calciatori che scendono in campo, nonostante una prestazione dignitosa e una ...