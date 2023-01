Benedetta Parodi | chi è | età | carriera | ricette | chi è il marito Fabio Caressa | Instagram | figli e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi Silvia Toffanin tornerà in onda e accoglierà nuovi ospiti, pronti a raccontarsi a cuore aperto. Dallaall’amore. Proprio come farannoe le sue duee maggiori Matilde ed Eleonora, nate dall’amore con. View this post onA post shared by(@ziabene) La biografia diGaiaè nata ad Alessandria il 6 agosto del 1972. E’ del segno del Leone ed è una conduttrice televisiva e scrittrice italiana specializzata nel ...