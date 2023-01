Beach volley | terzo posto per Nicolai Cottafava alle Pro Tour Finals di Doha

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Terza posizione per la coppia italiana, composta daProdi. Gli azzurri hanno sconfitto gli olandesi Brouwer/Meeuwsen in tre set, 22-20 19-21 16-14, nel corso di un match davvero equilibrato. Ottima prestazione per, miglior marcatore della partita con 26 punti, 19 marcature invece per. SportFace.