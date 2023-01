(Di domenica 29 gennaio 2023) Risultato importante per Paoloe Samuele. Ala coppia azzurra ha chiuso al terzo posto lePro. Sconfitti 2-1 (21-15, 14-21, 15-10) in semifinale dai norvegesi Anders Mol e Christian Sorum, campioni olimpici a Tokyo 2020,hanno saputo subito dimenticare la delusione. Tornati poche ore dopo sulla sabbia dell’Aspire Park, gli azzurri hanno sconfitto per 2-1 gli olandesi Brouwer/Meeuwsen: 22-20, 19-21, 16-14 i parziali di un match sempre equilibrato.ha chiuso con 26 punti, best scorer della sfida, mentreha messo a segno 19 punti. Con leProin Qatar si chiude la stagione 2022 ...

Terza posizione per la coppia italiana, composta da Nicolai e Cottafava , allePro Tour Finals dia Doha. Gli azzurri hanno sconfitto gli olandesi Brouwer/Meeuwsen in tre set, 22 - 20 19 - 21 16 - 14, nel corso di un match davvero equilibrato. Ottima prestazione per Nicolai , miglior ...Il successo di oggi è arrivato al termine di una quattro giorni in cui gli azzurri hanno offerto un ottimo livello di, crescendo partita dopo partita. Questo terzo posto rappresenta un ...

Beach volley, World Tour Finals: ancora podio per Nicolai/Cottafava! Sconfitti Brouwer/Meeuwsen OA Sport

Beach volley, World Tour Finals: Nicolai/Cottafava si arrendono al tie break a Mol/Sorum in semifinale OA Sport

A Châtillon il beach volley è anche al chiuso AostaSera

Beach Volley, Nicolai-Cottafava sul podio: sono terzi al Pro Tour Finals di Doha Il Faro online

Beach volley, terzo posto per Nicolai/Cottafava alle Pro Tour Finals di Doha SPORTFACE.IT

Terzo podio nella stagione del debutto per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che chiudono al terzo posto le finali di Doha e dalla prossima settimana potranno iniziare la loro rincorsa verso Parigi ...Samuele e Paolo hanno sconfitto per 2-1 (22-20, 19-21, 16-14) nella finale per il podio la forte coppia olandese Brouwer/Meeuwsen ...