Bayern Monaco | Zidane in pole position se Nagelsmann non convince?

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’allenatore francese Zinedineè una suggestione che emerge proprio quando ilè in difficoltà: otto anni fa ha svolto un praticantato al club tedesco ed è rimasto stupefatto dall’organizzazione e dalla professionalità che si respiravano all’interno del centro sportivo bavarese. Tuttavia, la strada per l’ingaggio diè accidentata: tra i costi sostenuti dale la concorrenza di Juventus, Paris Saint-Germain e Roma, il futuro del tecnico francese è ancora incerto. I bavaresi non hanno ancora vinto una partita nel 2023: tre pareggi consecutivi con Lipsia, Colonia e Eintracht (tutti per 1-1) hanno creato un equilibrio nella Bundesliga, con l’Union Berlino secondo a -1, il Lipsia terzo a -2 e il Friburgo quarto a -3. Il tecnicoè ora messo in ...