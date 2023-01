“Basta | non ce la faccio più” GF Vip | Edoardo Donnamaria in crisi di nervi nella notte | è arrivato al limite

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) GF Vip,inper Anto, Micol lo consola. È un rapporto tormentatissimo quello tra i due gieffini che negli ultimi giorni sono innera. I gieffini si sono accorti chesta male, vomita al mattino e parla da solo. Lo stesso volto noto di Forum, però, si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti di Anto, strattonandola mentre i due stavano discutendo. Uno dei motivi di discussione è il rapporto trae Oriana. “Tu non accetti le cose come stanno – le parole di– Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che co dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di ...