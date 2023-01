Basket | Serie A 2023 | la Virtus Bologna piega una mai doma Verona | Sassari dilaga contro Pesaro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si sono concluse da poco le sfide che chiudevano la domenica di grandeinA. Per il diciassettesimo turno laha ospitato la Tezenis, mentre la Carpegna Prosciuttoha fatto visita alla Dinamo. Facciamo quindi un breve recap di quanto accaduto in queste due partite.SEGAFREDO-TEZENIS87-82 Pronta reazione della, che dopo il ko rimediato sette giorni fa in quel di Brindisi (79-78, dopo aver toccato anche il +24)la resistenza di una maiTezenisvincendo per 87-82 e rispondendo prontamente al successo pomeridiano dell’Olimpia Milano su ...

85 - 68 nel match tra Pallacanestro Trieste e Gevi Napoli, partita valida per la 17esima giornata diA di2022/23. Grande vittoria dunque per Trieste all'Allianz Dome, che permette ai padroni di casa di salire a quota 16 punti in classifica.87 - 82 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Tezenis Verona , partita valida per la 17esima giornata diA di2022/23. Grande vittoria dunque per la Virtus alla Segafredo Arena, che permette ai padroni di casa di salire a quota 26 punti in classifica.

Basket, Serie A1 femminile: seconda vittoria consecutiva per l’Allianz Geas MilanoToday.it

Basket, Serie A1 femminile: l'Akronos Moncalieri cede alla forza della Dinamo Sassari TorinoToday

Basket femminile, Serie A: Schio batte Ragusa e rafforza il primato in classifica, San Giovanni Valdarno supera la RMB Brixia Brescia OA Sport

Basket, Serie A: Varese fa suo il derby contro Brescia. Scafati piega Venezia QUOTIDIANO NAZIONALE

La coppia in vetta resta unita. Milano e Bologna rimangono a braccetto al comando della classifica. L'Olimpia non dà scampo a Trento: EA7 devastante nel primo ed ultimo quarto, in mezzo le Aquile arri ...RIETI - «Stiamo parlando di una vittoria dal peso specifico infinito, al termine di una gara in cui siamo a rimuginare per una differenza canestri non ribaltata. Peccato».