Basket femminile | Serie A1 2023 | successi per Venezia e Virtus Bologna | bene anche Sassari e Campobasso

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si sono completate da poco le sfide in programma quest’oggi, domenica 29 Gennaio, per la diciottesima giornata dellaA1 di. Diamo uno sguardo a quanto accaduto sui campi della penisola per il massimo Campionatodella palla a spicchi. UMANA REYER-PARKING GRAF CREMA 83-62 Vittoria casalinga dell’Umana Reyer, che prevale sulla Parking Graf Crema per 83-62 grazie ad un secondo quarto da 20-10 di parziale e rimane in scia alle battistrada Schio econ 30 punti in classifica. Le lombarde provano a mettere in difficoltà le venete nel primo parziale, con l’Umana che chiude avanti di un solo punto dopo 10’ (17-16). Nella seconda frazione la squadra di Andrea Mazzon spinge sull’acceleratore e lascia ...