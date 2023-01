(Di domenica 29 gennaio 2023) Negli scorsi giorni è stato ufficializzato l’arrivo all’Olimpia Milano di. Lo statunitense classe 1991, che ha un grande passato in NBA (ha giocato con le maglie di Miami Heat, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves e Washington Wizards realizzando in tutto 2433 punti e 856 assist), sarà sicuramente utile a una squadra che sta vivendo una stagione molto difficile. Il ruolo cheavrà all’interno del gruppo Olimpia Milano è già chiaro. Ad affermarlo è stato oggi il coachad Eleven Sport: “È ovvio che la speranza di tutti è che questo ragazzo, arrivato per il ruolo in cui abbiamo sofferto di più, possaoltre che”. Il tecnico della compagine lombarda ha poi ...

L'avversaria: EA7 Emporio Armani Milano I Campioni d'Italia in carica hanno due stelle out per infortunio (Kevin Pangos e il grande ex Shavon Shields), ma coachMessina ha comunque problemi di ...... la squadra diMessina , reduce dal ko in campionato, ha perso nel Principato di Monaco e ha inanellato la quinta sconfitta consecutiva nel massimo torneo europeo di. I meneghini hanno ...

Basket, Ettore Messina su Shabazz Napier: "Può darci personalità e talento" OA Sport

Basket, Ettore Messina: "Salvo l'impegno e lo sforzo difensivo. Dobbiamo continuare a lavorare" OA Sport

Basket, Ettore Messina: "Capita di sbagliare i tiri liberi, ma sono stati un fattore: fa parte del gioco" OA Sport

Basket, Ettore Messina: "Veniamo da una serie di partite buone, contro l'Olympiacos serve uno sforzo in più" OA Sport

Basket, Ettore Messina: "Contro la Virtus abbiamo giocato bene, la vittoria con il Monaco è stata una svolta" OA Sport

"Il suo arrivo può dare la possibilità a molti giocatori di tornare nella loro posizione naturale" ha affermato il coach della compagine meneghina.Ettore Messina, ai microfoni di Eleven, ha analizzato la firma di Shabazz Napier: «E’ ovvio che la speranza di tutti è che questo ragazzo, arrivato per il ruolo in cui abbiamo sofferto di più, possa d ...