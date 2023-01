Bari | occhi su Kastanos

Lo spirito dell'atleta che l'aveva visto gareggiare ai tempi della gioventù splende ancora nei piccolicelesti dell'imprenditore canosino, che vive ada 40 anni dove ha "inventato", tra l'...La trama della quarta puntata: Glidi Luca I guai per Lolita non finiscono mai: mentre Danilo ... la professoressa di un liceo esclusivo diè stata uccisa al banchetto di matrimonio di una ...

Bari, occhi in casa Salernitana: piace Kastanos Tutto B

Bari, rendimento in calo. Occhi puntati sul mercato: cosa serve ai ... BARI CALCIO

Occhi puntati su Palermo vs Bari Lega B

Calciomercato Bari, Polito strizza l’occhio: tre colpi eccellenti in vista Footballnews24.it

Attacco cardiaco dopo Bari-Perugia, 47enne muore sotto gli occhi ... Quinto Potere

Quarto appuntamento questa sera per la vicequestore di Bari Lolita Lobosco le cui indagini proseguono in territori sempre appassionanti almeno tanto quanto la sua vita personale e sentimentale. Tutte ...Guarda in casa Salernitana il Bari per rinforzare il centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club pugliese ha messo gli occhi su Grigoris.