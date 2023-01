Bari | Mignani | «Le sconfitte fanno sempre male Mercato? La società sa quello che fa»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Le parole del tecnico deldopo la sconfitta con il Perugia: «Oggi abbiamo trovato un Perugia che ha fatto meglio di noi» Il tecnico del, Michele, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Perugia nell’ultima giornata di Serie B, con il successo degli umbri per 2-0 al San Nicola. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. SCONFITTA – «Le, quella di oggi ha visto, rispetto alle altre, più merito dell’avversario. Avevamo lavorato su delle contromisure, che però non ci sono riuscite. Oggi abbiamo trovato un Perugia che ha fatto meglio di noi, che ci aveva messo in difficoltà già all’andata».– «Compatibilmente con la possibilità economica della ...

Il più bruttodi stagione perde per 2 - 0 contro il Perugia penultimo al San Nicola. Senza Cheddira , out per squalifica, e l'infortunato Ceter,perde anche Maita nel prepartita per un disturbo ......anche per noi e per quei magnifici 110 grifoni al seguito!! Ad majiora anzi....ad Castori!(4 -.... PERUGIA (3 - 4 - 1 - 2): Gori; Rosi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Santoro, Iannoni, Paz; ...

Calcio, Mignani non si pone limiti: «Bari, puoi arrivare ovunque» La Gazzetta del Mezzogiorno

Bari, Mignani: "Restiamo calmi, sul mercato deciderà la società. Io alleno chi ho" TUTTO mercato WEB

Bari, Mignani: "Col Perugia mi aspetto una partita difficile e fisica. I punti ora iniziano a pesare" BariToday

Bari, Mignani non si fida del Perugia: "La loro classifica è bugiarda. Salcedo in uscita, convocazione da valutare" GianlucaDiMarzio.com

Bari, Mignani: "Perugia insidioso, evitiamo di porci obiettivi. Ceter out. Salcedo In dubbio" TUTTO mercato WEB

Per i pugliesi di Mignani terzo ko nelle ultime cinque partite " Chiamatemi diversamente giovane ". Lo dice sorridendo Fabrizio Castori, con quel fare sornione di chi ha vissuto la sua 519esima panchi ...Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha parlato ai microfoni di RadioBari al termine della gara persa 0-2 contro il Perugia: "Il Perugia ha fatto meglio di noi. Nel primo tempo la partita era in ...