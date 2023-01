Auto a pannelli solari | Sono Motors detta il passo!

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 29 gennaio 2023) Life&People.it Innovazione, qualità e grande capacità tecnologica. Tutto questo e molto altro caratterizza ogni giorno il mercato dell’motive. Ce ne rendiamo conto quotidianamente e quindi non deve certo stupire il veder emergere tanti nuovi modelli presenti sul mercato. Ma cosa c’è di davvero rivoluzionario in arrivo? La risposta si chiama ‘’. Un futuro che presto sarà realtà In tantiattratti dalleelettriche ma al tempo stesso in molti le ritengono troppo costose. Come fare dunque per avere un’al passo coi tempi ma che sia in grado di trovare il riscontro dei possibili clienti? Un’alternativa esiste: Laurin Hahn, CEO e co-fondatore diha deciso di puntare tutto sulla ...