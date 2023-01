Australian Open | Ivanisevic | “Djokovic un ragazzo incredibile | sarà competitivo per altri 2 3 anni”

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’allenatore di Novak, Goran, ha parlato del proprio giocatore, dopo la sua vittoria all’2023. Queste le sue parole di elogio per il serbo: “Il 97% dei giocatori, vista la risonanza magnetica di sabato prima dell’inizio del torneo, sarebbe andato direttamente all’ufficio dell’arbitro per dare forfait. Lui no. Viene da altrove, il suo cervello funziona in modo diverso, è un. A volte ha giocato bene, a volte meno, ma alla fine ha vinto il decimo. La partita tra Spagna e Serbia è come una partita di pallamano. Siamo sul 22-22.un anno interessante”. SportFace.

Ventidue slam in carriera, dieci, ma questa volta Novak Djokovic tradisce tanta emozione per la sua ennesima vittoria. 'Mi do dei pizzicotti per rendermi conto di quello che sto ...Le lacrime, i singhiozzi incontrollabili con la testa tra le braccia della mamma. La rinascita di Novak Djokovic parte da questa immagine, prima ancora che dalle foto di rito col trofeo o quelle dell'...

Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open per la decima volta Il Post

Djokovic, missione compiuta: strapazza Tsitsipas e vince il suo 10° Australian Open La Gazzetta dello Sport

Australian Open LIVE, finale maschile: Djokovic vince in 3 set, 22° titolo dello Slam, decimo a Melbourne [VIDEO] Ubitennis

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

Chi è Aryna Sabalenka, vincitrice Australian Open senza bandiera: il papà morto giovane, la tigre sul braccio Corriere della Sera

È il trionfo di Novak Djokovic agli Australian Open, vinti dal serbo per la decima volta in carriera. Nella finale di Melbourne, il campione ha battuto Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio ...Novak Djokovic, dopo aver vinto gli Australian Open per la decima volta in carriera, è stato elogiato da Stefanos Tsitsipas nel corso della cerimonia di premiazione ...