Australian Open | il tennis ha un vecchio re | Novak Djokovic

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ tempo di restaurazione nel. Nonostante tutte le appassionanti puntate di quella che abbiamo definitonovela– dal vaccino al papà tra i tifosi filorussi, passando per una vittoria a Wimbledon privata dei suoi 2000 punti naturali – aglifa filotto: vince uno slam, il decimo nella terra dei canguri, sale a quota 22, con cui aggancia Nadal nella classifica dei major (e lo supera nei tornei vinti a 93) e dulcis in fundo torna numero 1 al mondo. Se non è una restaurazione questa, spiegatemi cosa è. Ancora lui, ancora, deca campeon dell’con l’edizione 2023. A testimoniare la leggenda del serbo il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto nettamente in 3 set (con il punteggio ...

Ventidue slam in carriera, dieci, ma questa volta Novak Djokovic tradisce tanta emozione per la sua ennesima vittoria. 'Mi do dei pizzicotti per rendermi conto di quello che sto ...Novak Djokovic trionfa a Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3 7 - 6 7 - 6 in due ore e 56 minuti di gioco. Il serbo è sempre più nella ...

Novak Djokovic batte Stefanos Tsitsipas 6-3 7-6 7-6 e vince l'Australian Open 2023. Decimo successo a Melbourne e Slam numero 22 della sua carriera.“È il più grande ad aver mai tenuto una racchetta in mano“. Stefanos Tsitsipas elogia così Novak Djokovic all’interno del suo discorso successivo alla finale degli Australian Open 2023. Il greco l’ha ...