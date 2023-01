Australian Open | Djokovic trionfa a Melbourne | Tsitsipas ko in 3 set

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novakha battuto Stefanosin 3 set in finale e si è aggiudicato gli, primo torneo del Grande Slam dell'anno. Non c'è stata quasi storia: 63/76/76 il punteggio ...

1 Novak Djokovic ha vinto tra le lacrime per lo stress il suo decimodella carriera, centrando così il 22° Slam - raggiunto Rafael Nadal come primatista assoluto in questa speciale classifica - . Il serbo ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in tre ...AGI - Novak Djokovic ha battuto Stefanos Tsitsipas in 3 set in finale e si è aggiudicato gli, primo torneo del Grande Slam dell'anno. Non c'è stata quasi storia: 63/76/76 il punteggio finale a favore del tennista serbo, che con questa vittoria torna in cima alla classifica Atp.

