Australian Open | Djokovic trionfa a Melbourne | Tsitsipas ko in 3 set

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novakha battuto Stefanosin 3 set in finale e si è aggiudicato gli, primo torneo del Grande Slam dell’anno. Non c'è stata quasi storia: 63/76/76 il punteggio finale...

Ventidue slam in carriera, dieci, ma questa volta Novak Djokovic tradisce tanta emozione per la sua ennesima vittoria. 'Mi do dei pizzicotti per rendermi conto di quello che sto ...Novak Djokovic trionfa a Melbourne Park battendo Tsitsipas in tre set: 6 - 3 7 - 6 7 - 6 in due ore e 56 minuti di gioco. Il serbo è sempre più nella ...

Tennis, Djokovic vince gli Australian Open: Tsitsipas ko in tre set - Sportmediaset Sport Mediaset

Djokovic, missione compiuta: strapazza Tsitsipas e vince il suo 10° Australian Open La Gazzetta dello Sport

Australian Open LIVE, finale maschile: Djokovic vince in 3 set, 22° titolo dello Slam, decimo a Melbourne [VIDEO] Ubitennis

Finalmente Sabalenka! Rimonta la Rybakina e vince il primo Slam della carriera La Gazzetta dello Sport

Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open Il Post

Novak Djokovic commenta a caldo il suo trionfo agli Australian Open, destritto come il più grande e dolce della sua carriera ...Testa, cuore e non solo: l’esultanza di Novak Djokovic, dopo aver vinto gli Australian Open 2023 battendo in finale Stefanos Tsitsipas, la dice lunga sugli sforzi fatti dal serbo per ottenere il succe ...