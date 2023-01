Australian Open | Djokovic trionfa a Melbourne | è la decima vittoria nel torneo

(Di domenica 29 gennaio 2023)– Novakha vinto glid’Australia, per lavolta in carriera, bettendo nella finale diStefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6(7/4), 7-6(7-5). Il campione serbo ha così agganciato Rafa Nadal a quota 22 titoli Slam e da lunedì tornerà n.1 del ranking Atp. “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto sentire a mio agio nel tornare in Australia. Solo la mia squadra e la mia famiglia sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane. Considerando tutte le circostanze penso che sia lapiù bella della mia vita”. Così Novak, dopo aver ricevuto il trofeo deglidalle mani di Ken Rosewell, 88 anni, vincitore di 8 titoli Slam. Il campione serbo ...

Una vittoria che vale triplo. Decimo successo agli, 22° Slam come Rafael Nadal e ritorno in vetta al ranking Atp. Novak Djokovic è raggiante dopo il trionfo di Melbourne: "In campo siamo feroci, ma non significa che non mostriamo ...Abbiamo esaurito tutti gli aggettivi per definire Novak Djokovic. E allora procediamo prima con freddi ma significativi numeri. Il campione serbo conquista la sua decima edizione deglilasciando un solo set per strada in tutto il torneo e dominando la finale contro il greco Stefanos Tsitsipas (6 - 3, 7 - 6, 7 - 6 il risultato finale). E da oggi, a distanza di quasi ...

"Osate sognare, non lasciate che vi portino via i vostri sogni". Chiaro l'invito ai giovani di Novak Djokovic durante la cerimonia di premiazione per il suo decimo Australian Open dopo la finale vinta ...“È il più grande ad aver mai tenuto una racchetta in mano“. Stefanos Tsitsipas elogia così Novak Djokovic all’interno del suo discorso successivo alla finale degli Australian Open 2023. Il greco l’ha ...